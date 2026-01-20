قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا
أخبار العالم

الأسهم العالمية تتراجع وسط تصعيد الرئيس ترامب مساعيه للسيطرة على جرينلاند

ترامب
ترامب
أ ش أ

 تراجعت الأسهم العالمية اليوم "الثلاثاء"، وانخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعد أن صعّد الرئيس دونالد ترامب مساعيه للسيطرة على جزيرة جرينلاند.

وأعادت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند إحياء ما يُعرف بتجارة «بيع أمريكا»، وهي الاستراتيجية التي برزت عقب فرضه الرسوم الواسعة التي أطلق عليها «يوم التحرير» في أبريل الماضي، حين اتجه المستثمرون إلى بيع الأسهم الأمريكية والدولار وسندات الخزانة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1%، فيما ضعف الدولار على نطاق واسع، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.265%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر؛ وفق ما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.27%، ما يشير إلى افتتاح ضعيف جديد للأسواق، بعد أن هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2%.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.24%، مبتعدًا أكثر عن المستويات القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق، إن هناك أملًا في أن تكون التوترات المتصاعدة «محدودة الأثر إذا أرسلت الأسواق إشارة بأن تحركاته تضر بالمستثمرين والاقتصاد». 

وأضاف: «لكن الخطر يكمن في أن لا يحدث ذلك، وأن نكون بصدد مواجهة محتملة ومزعزعة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وتتجه الأنظار الآن إلى منتدى دافوس، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستناقش مسألة الاستحواذ على جرينلاند.

وقد أثارت تهديدات ترامب ردود فعل أوروبية حادة، وطرحت تساؤلات حول مستقبل الاتفاقات التجارية التي أُبرمت مع أوروبا منذ ذلك الحين.

في هذا السياق، خفّض بنك سيتي تصنيفه للأسهم الأوروبية إلى «محايد» بدلًا من «زيادة الوزن النسبي»، على خلفية تصاعد التوترات ومخاطر الرسوم الجمركية.

وتصدر الدولار المشهد في أسواق العملات، إذ تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 98.912 نقطة. 

وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.7956 مقابل الدولار، بعد أن صعد بنسبة 0.7% امس الاثنين.

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي بنسبة 0.8%، بينما استقر الين عند مستوى 158.08 مقابل الدولار، مع ترقب المستثمرين انتخابات الشهر المقبل، حيث تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى حشد الدعم الشعبي لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.

غير أن التحركات الأبرز كانت في سوق السندات، إذ أدت موجة بيع عبر مختلف آجال الاستحقاق إلى دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة وطويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط خفض الضرائب — التي تروج لها أيضًا قوى معارضة — إلى تفاقم الضغوط على المالية العامة المثقلة أصلًا.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الوضع المالي لليابان منذ تولي تاكايتشي، المعروفة بميلها إلى التيسير المالي، رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

صورة تعبيرية

مد مهلة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء لاستكمال نسبة 75% من إجمالي مساحة دور السطح

جانب من الاجتماع

من دافوس إلى إفريقيا.. مباحثات مصرية هندية لتوطين صناعة الدراجات النارية

استرداد قطعه أرض

الإسكان تسترد أرضا بمساحة 900 فدان بمدينة سفنكس الجديدة

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

