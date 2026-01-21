قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
أخبار العالم

قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار

تنظيم قسد
تنظيم قسد
محمود نوفل

أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة، أن تنظيم قسد بدأ عمليات اعتقال تعسفية بمحافظة الحسكة بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار .

وقال وزير الدفاع السوري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا : اعتقال قسد عشرات من أهالي محافظة الحسكة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل.

ودعا وزير الدفاع السوري في نهاية تصريحاته، قسد إلى إيقاف هذه الاعتقالات التعسفية فورا وإطلاق سراح جميع الأهالي.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية في دمشق، مؤكدة استعدادها لتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار.

وقالت «قسد»، في بيان رسمي، إن الالتزام بوقف إطلاق النار يأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق المعنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء  وذلك بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع «قسد»، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح المجال أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة السورية أنه لن توجد أي قوات مسلحة في القرى الكردية، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأوضحت الرئاسة السورية أنه جرى الاتفاق على دمج قوات «قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية تنفيذ عملية الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ«قسد» ضمن هيكل الحكومة السورية.

وأضافت الرئاسة أن تنفيذ التفاهمات بدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء أمس، مشيرة إلى أن قائد «قسد» مظلوم عبدي سيقترح اسم مرشح من القوات لتولي منصب مساعد وزير الدفاع، إلى جانب ترشيح اسم لمنصب محافظ الحسكة.

سوريا تنظيم قسد وزير دفاع سوريا مرهف أبوقصرة الحسكة

