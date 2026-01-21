انفجار مستودع للسلاح فخخته قسد في اليعربية على الحدود العراقية

أفادت تقارير إعلامية بوقوع انفجار في مستودع للسلاح فخخته قسد في اليعربية على الحدود مع العراق .

وبالأمس ؛ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنه بالتزامن مع قصف نفّذته طائرات مسيّرة استهدف حي العويجة بالقرب من محطة القطار في مدينة ‎قامشلو ، أقدم انتحاري يستقل دراجة نارية على تفجير نفسه داخل مرآب مشفى القلب والعين.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية في دمشق، مؤكدة استعدادها لتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار.

وقالت «قسد»، في بيان رسمي، إن الالتزام بوقف إطلاق النار يأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق المعنية.

