شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
قسد تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار مع دمشق وبدء تنفيذ تفاهمات الدمج

محمود عبد القادر

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية في دمشق، مؤكدة استعدادها لتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار.

وقالت «قسد»، في بيان رسمي، إن الالتزام بوقف إطلاق النار يأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق المعنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع «قسد»، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح المجال أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة السورية أنه لن توجد أي قوات مسلحة في القرى الكردية، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأوضحت الرئاسة السورية أنه جرى الاتفاق على دمج قوات «قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية تنفيذ عملية الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ«قسد» ضمن هيكل الحكومة السورية.

وأضافت الرئاسة أن تنفيذ التفاهمات سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مشيرة إلى أن قائد «قسد» مظلوم عبدي سيقترح اسم مرشح من القوات لتولي منصب مساعد وزير الدفاع، إلى جانب ترشيح اسم لمنصب محافظ الحسكة.

قوات سوريا الديمقراطية قسد وقف إطلاق النار الحكومة السورية دمشق وزارة الدفاع السورية

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

