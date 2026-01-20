قسد تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار مع دمشق وبدء تنفيذ تفاهمات الدمج

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية في دمشق، مؤكدة استعدادها لتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار.

وقالت «قسد»، في بيان رسمي، إن الالتزام بوقف إطلاق النار يأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق المعنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع «قسد»، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح المجال أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة السورية أنه لن توجد أي قوات مسلحة في القرى الكردية، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأوضحت الرئاسة السورية أنه جرى الاتفاق على دمج قوات «قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية تنفيذ عملية الدمج، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ«قسد» ضمن هيكل الحكومة السورية.

وأضافت الرئاسة أن تنفيذ التفاهمات سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مشيرة إلى أن قائد «قسد» مظلوم عبدي سيقترح اسم مرشح من القوات لتولي منصب مساعد وزير الدفاع، إلى جانب ترشيح اسم لمنصب محافظ الحسكة.