أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
أخبار العالم

الرئاسة التركية تلوح بإجراءات عقابية قادمة على خلفية «حادثة العلم» في سوريا
ملك ريان

أعلنت قناة «روسيا اليوم» في خبر عاجل، نقلاً عن بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أنقرة بصدد اتخاذ إجراءات عقابية قادمة على خلفية ما وصفته بـ«حادثة العلم» التي وقعت في سوريا، دون أن يكشف البيان الرسمي عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الحادثة أو الأطراف المتورطة فيها، مكتفياً بالتأكيد على أن ما جرى يُعد أمراً خطيراً وغير مقبول من وجهة النظر التركية.

وأشار بيان الرئاسة التركية إلى أن أنقرة تتابع التطورات المتعلقة بالحادثة عن كثب، وتتعامل معها بقدر عال من الجدية، مؤكداً أن أي مساس بالرموز أو المصالح التركية سيقابل برد حاسم يتناسب مع حجم الواقعة. 

وأضاف البيان أن تركيا لن تتهاون مع أي تصرفات تعتبرها استفزازية أو تمس سيادتها أو كرامتها الوطنية، سواء داخل أراضيها أو في محيطها الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حساس تشهده الساحة السورية، حيث تتشابك الملفات الأمنية والسياسية، وتتعدد الأطراف الفاعلة على الأرض، ما يجعل أي حادث رمزي أو ميداني عرضة لتفسيرات وتصعيدات سياسية واسعة. 

ويرى مراقبون أن استخدام تعبير «عقاب قادم» في البيان يعكس لهجة تحذيرية واضحة، ويفتح الباب أمام احتمالات متعددة، تتراوح بين إجراءات دبلوماسية، أو خطوات سياسية، وربما تحركات أمنية أو عسكرية، وفقاً لتطورات الموقف.
 

كما شدد البيان على أن تركيا تعتبر احترام رموزها الوطنية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتاً إلى أن مثل هذه الحوادث تؤثر سلبوً على جهود الاستقرار في المنطقة، وتزيد من حدة التوتر في وقت تتطلب فيه الأوضاع قدراً أكبر من ضبط النفس وتجنب التصعيد.


 

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو من الأطراف الأخرى المعنية يوضح ملابسات «حادثة العلم» أو يرد على الموقف التركي، ما يترك المجال مفتوحًا أمام التكهنات بشأن خلفية الواقعة وتداعياتها المحتملة.


 

ويترقب متابعون للشأن الإقليمي الخطوات التي قد تقدم عليها أنقرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سوابق مشابهة شهدت ردوداً تركية قوية، سواء على المستوى السياسي أو الميداني. كما يُنتظر أن تتضح ملامح الإجراءات العقابية التي ألمح إليها البيان، في ضوء الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الجارية، وتأثير ذلك على المشهد السوري المعقد والعلاقات الإقليمية المرتبطة به

عاجل عواجل حادثة العلم تركيا اجراءات عقابية

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي وبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتحقيق استجابات سريعة.. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

