الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مخيم الهول بريف الحسكة وجميع السجون الأمنية مناطق محظورة فيما يجري تأمين مناطق الهول والسجون والبحث عن بقية الفارين من سجناء تنظيم داعش.

لفتت هيئة العمليات في الجيش السوري إلى أن قسد فخخت المنازل والممرات والأنفاق بمعظم مواقعها التي انسحبت منها.

وطالبت هيئة العمليات بالجيش السوري سكان الرقة ودير الزور وشرق حلب بعدم دخول مواقع قسد أو أنفاقها حيث استشهد عدد من المدنيين والعسكريين في عمليات تفخيخ نفذتها قسد.

أردوغان



خلال ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن على القوات الكردية في شمال سوريا إلقاء أسلحتها وحل نفسها على الفور حتى يتم التوصل إلى حل دون مزيد من إراقة الدماء، وذلك بعد أن منحتهم دمشق أربعة أيام للموافقة على الاندماج في الدولة المركزية.

في خطاب ألقاه أمام المشرعين من حزب العدالة والتنمية في البرلمان، قال أردوغان إنه يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد التقدم السريع الذي حققته الحكومة في الأيام الأخيرة.

وأوضح أردوغان أن لجوء "قسد" إلى الاستفزازات في سوريا سيُعد "انتحارًا" اعتبارا من الآن، حيث ناقشت مع ترامب قضايا تتعلق بأمن سوريا بما في ذلك التعاون المشترك لمواجهة داعش.

ولفت إلى إنه ستبدأ مرحلة جديدة في سوريا مع استكمال دمج "قسد" في المؤسسات السورية.