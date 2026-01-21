الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا

قال الكرملين الروسي إن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ويتكوف، سيُعقد غدا، الخميس.

وذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس.

وقال ويتكوف لشبكة “سي إن بي سي”، في مقابلة، في إشارة إلى بوتين:“حسنًا، انظروا، علينا أن نذهب لمقابلته يوم الخميس”.

وأضاف: “لكن الروس هم من يطالبون بهذا الاجتماع. أعتقد أن هذا بيان مهم من جانبهم”.

وأعلن الكرملين الأسبوع الماضي أنه يستعد لاستقبال ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في موسكو لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا.