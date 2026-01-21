في تحدٍ لترامب..فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في جرينلاند

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أن فرنسا طلبت إجراء مناورة لحلف الناتو في جرينلاند وأنها مستعدة للمساهمة فيها.

يأتي نبأ الطلب في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دافوس بسويسرا يوم الأربعاء، حيث من المرجح أن يستخدم المنتدى الاقتصادي العالمي لتصعيد مساعيه للاستحواذ على جرينلاند على الرغم من الاحتجاجات الأوروبية في أكبر توتر للعلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

قال ماكرون في كلمته في دافوس يوم الثلاثاء إن أوروبا لن تستسلم للمتنمرين أو تخضع للترهيب، في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على جرينلاند.

حذّر قادة حلف الناتو من أن استراتيجية ترامب بشأن جرينلاند قد تُزعزع استقرار الحلف. وقد ربط ترامب بين قضية جرينلاند وغضبه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام.