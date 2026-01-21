قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تركيا .. اعتقال 14 شخصاً من المشتبه فيهم بالاعتداء على العلم

محمود نوفل

أعلنت وزارة العدل التركية اعتقال 14 شخصاً من المشتبه فيهم بالاعتداء على العلم التركي في معبر نصيبين.

وفي وقت سابق ؛ اعتقلت الداخلية التركي  125 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في عمليات متزامنة شملت 25 محافظة.

فيما ذكر  وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن قوات الشرطة اعتقلت ، 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في عمليات متزامنة في 21 محافظة.


كما أفادت تقارير إعلامية بأن الأمن التركي تمكن من اعتقال  110 من المشتبه بهم في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في مدينة إسطنبول.

كما إعتقلت السلطات التركية في إسطنبول  115 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وأضافت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة إسطنبول، فقد كانوا يخططون لمهاجمة غير المسلمين خلال هذه الاحتفالات، وخلال عملية الاعتقال، داهمت الشرطة 124 موقعاً وصادرت كميات كبيرة من الرصاص والذخيرة.

تركيا العدل التركية الداخلية التركية داعش العلم التركي

