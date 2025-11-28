انفـ.ـجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود شمال مضيق البوسفور

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة بانفجار لغم بحري في ناقلة نفط بالبحر الأسود شمال مضيق البوسفور في تركيا.

انفجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود

وأوضحت وكالة تريبيكا أن انفجار اللغم تسبب في اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة النفط، وأنها معرضة لخطر الغرق وتم إرسال قاطرات إنقاذ وخفر سواحل للمساعدة.

وأضافت وكالة تريبيكا للشحن أن ناقلة النفط هي "كايروس" وترفع علم دولة جامبيا، وجرت الحادثة أثناء إبحارها على بعد نحو 52 ميلا شمال مضيق البوسفور في البحر الأسود.

قصف منشآت نفطة روسية

في مستهل شهر نوفمبر الجاري، ضربت طائرات مسيرة أوكرانية منشآت نفطية في ميناء توابسي الروسي الذي يقع على ساحل البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق كبير بناقلة نفط روسية.

وذكرت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية أن ثلاثة حرائق اندلعت إثر الهجوم بطائرة مسيرة، أحدها نشب في مجمع لرسو السفن، وآخر في رصيف تحميل النفط.

وأكدت السلطات الروسية وقوع الهجوم، لكنها أفادت بأنه وقع بسبب تحطم طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن أضراراً لحقت بالبنية التحتية للميناء، فيما أكد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لـ(كييف بوست) لاحقًا شن الغارات الجوية.