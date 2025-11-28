قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولاء السلامين: اعتداءات الاحتلال أصابت أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة
خالد الصاوي: العمليات الصحية قربتني إلى الله وأنقذتني من مرحلة صعبة
صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
أخبار العالم

انفـ.ـجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود شمال مضيق البوسفور

انفجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود
انفجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة بانفجار لغم بحري في ناقلة نفط بالبحر الأسود شمال مضيق البوسفور في تركيا.

انفجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود

وأوضحت وكالة تريبيكا أن انفجار اللغم تسبب في اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة النفط، وأنها معرضة لخطر الغرق وتم إرسال قاطرات إنقاذ وخفر سواحل للمساعدة.

وأضافت وكالة تريبيكا للشحن أن ناقلة النفط هي "كايروس" وترفع علم دولة جامبيا، وجرت الحادثة أثناء إبحارها على بعد نحو 52 ميلا شمال مضيق البوسفور في البحر الأسود.

قصف منشآت نفطة روسية

في مستهل شهر نوفمبر الجاري، ضربت طائرات مسيرة أوكرانية منشآت نفطية في ميناء توابسي الروسي الذي يقع على ساحل البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق كبير بناقلة نفط روسية.

وذكرت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية أن ثلاثة حرائق اندلعت إثر الهجوم بطائرة مسيرة، أحدها نشب في مجمع لرسو السفن، وآخر في رصيف تحميل النفط.

وأكدت السلطات الروسية وقوع الهجوم، لكنها أفادت بأنه وقع بسبب تحطم طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن أضراراً لحقت بالبنية التحتية للميناء، فيما أكد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لـ(كييف بوست) لاحقًا شن الغارات الجوية.

انفجار لغم ناقلة نفط بالبحر الأسود ناقلة نفط انفجار لغم في ناقلة نفط مضيق البوسفور

