الأردن يطالب روسيا بوقف تجنيد مواطنيه في حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس أنها طالبت السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد مواطنين أردنيين للقتال في الحرب الأوكرانية الروسية.

تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، إن عمان تتابع مقتل مواطنين أردنيين اثنين بعد تجنيدهما بالجيش الروسي، موضحة أنها طالبت موسكو بإنهاء تجنيد أي أردني في الجيش الروسي.

وأكدت الخارجية الأردنية أنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف تجنيد الأردنيين بالجيش الروسي.

وأشار المجالي إلى أن تجنيد مواطنين أردنيين من قِبَل جهات خارجية بغرض التجنيد غير الشرعي يُعدّ مخالفةً للقانون الأردني والقانون الدولي وتعريضًا لحياة المواطنين للخطر.

ووجه المتحدث بإسم الخارجية اللبنانية نداء إلى المواطنين بالإبلاغ عن أيّ محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، وحذر من التعامل معها لما في ذلك من خطر على حيوات المواطنين وما يمثّله من خرق للقانون.

وأوضح المجالي أن الوزارة طالبت السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من وجود جهات تعمل عبر شبكات الإنترنت على تجنيد الأردنيين، مؤكدة أنها تتابع هذه الجهات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقفها وتطبيق القانون عليها، كون ما تقوم به من تغرير بالأردنيين وتجنيدهم في جيش أجنبي مخالفة جسيمة للقانون الدولي والالتزامات الدولية والقانون الأردني الذي يجرّم الانخراط في جيش أجنبي.