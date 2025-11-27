الأردن تعزي الصين في ضحايا حريق هونج كونج

أعربت الأردن عن تعازيها للصين بعد الحريق الذي اندلع في عدد من الأبراج السكنية بمدينة هونج كونج ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

الأردن تعزي الصين

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها صادر اليوم الخميس "أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الحرائق التي اندلعت في أبراج سكنية في هونج كونج، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا ومئات المصابين".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي إلى تضامن المملكة الكامل وتضامنها مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

حريق هونج كونج

وأعلنت السلطات مساء الخميس أن عدد القتلى في حريق هونج كونج وصل إلى 75، مع إصابة 76 آخرين، من بينهم 11 رجل إطفاء، مما يجعله أعنف حريق تشهده هونج كونج منذ عقود.

وأكد مسؤولو الإطفاء إخماد الحرائق في أربعة من أصل ثمانية مبانٍ سكنية في المجمع، وأن ثلاثة حرائق تحت السيطرة ولم يتأثر أحد المباني.

صرح الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، في الساعات الأولى من صباح الخميس أن 279 شخصًا في عداد المفقودين، على الرغم من أن رجال الإطفاء أفادوا لاحقًا أنهم تواصلوا مع بعض هؤلاء الأشخاص.

ولم تُحدّث السلطات هذا الرقم منذ ذلك الحين وأضاف لي أن أكثر من 900 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة خلال الليل.