رئيس الوزراء الأرميني يشدد على أهمية الحوار مع أذربيجان لتسهيل عملية التطبيع

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان /اليوم الخميس/ ضرورة الحوار مع أذربيجان لتسهيل عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكر باشينيان- حينما سُئل عن تعليقه على عدم تغيير الخطاب الأذري بعد، على الرغم من الزيارات المتبادلة لممثلي المجتمع المدني من كلا البلدين وجهود التطبيع الأخرى- أنه "بسبب الافتقار جزئيًا إلى الحوار، يرى الأرمن أنه لا يوجد تغيير في تصريحات الأذريين، كما يرى الأذريون، من وجهة نظرهم، أنه لا يوجد تغيير في تصريحات الأرمن".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية.



وأوضح أنه "لا يمكن حل صراع دام 37 عامًا بعد اجتماعين لخمسة خبراء؛ يجب أن تكون هناك عملية للتغيير".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان على معاهدة السلام في 8 أغسطس الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.