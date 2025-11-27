مواجهة علنية بين بيروت وطهران: سيادتنا فوق كل الشعارات وأهم من الخبز والماء

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، اليوم الخميس أن سيادة البلاد واستقرارها وحريتها أهم من أي شعارات أو تصريحات، حتى ولو تعلق الأمر بالخبز والماء.

حزب الله في لبنان

وجاءت تصريحات رجي، ردا على تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، الذي وصف وجود حزب الله بأنه "أكثر ضرورة من الخبز والماء" للبنان.

وعبر حسابه بمنصة "إكس" أعاد وزير الخارجية اللبناني نشر منشور لنظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي أشار فيه إلى استعداده للحوار مع نظيره اللبناني في بلد محايد، مؤكّدًا أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وأنه يرحّب بأي حوار لتعزيز العلاقات الثنائية، داعيًا رجّي لزيارة طهران، ومشيرًا إلى استعداده لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية.

وقال رجي ردا على ذلك : "عزيزي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كنت أرغب بتصديق ما ذكرتموه حول عدم التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، إلى أن خرج مستشار المرشد الأعلى ليشير إلى ما هو مهم في لبنان ويحذّر من عواقب نزع سلاح حزب الله".

وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن : "ما هو أهم من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي، بعيدًا عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية العابرة للحدود التي دمرت بلدنا ولا تزال تدفعنا نحو الخراب".