أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الإدارة الأمريكية للحكومة اللبنانية: 31 ديسمبر آخر موعد لنزع سلاح حزب الله

حزب الله
حزب الله
محمود نوفل

نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادرها أن الإدارة الأمريكية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 ديسمبر موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئولين، أن الجيش اللبناني​ يعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع في نزع سلاح حزب الله"، مضيفة أنه "إذا لم يسرع الجيش اللبناني العمل على نزع سلاح حزب الله فستفعل إسرائيل ذلك".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان قال إنها أوسع من المعتاد، وذلك بعد بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي، ترجم على نطاق واسع على أنه بداية لهجوم واسع النطاق.

وبعد بيان أدرعي التصعيدي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لا هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان، خلافًا لما يتم تداوله، وأن دعوة أفيخاي أدرعي تشمل سكان مبان حددها أدرعي في منشوره الذي تضمن خرائط.

وشددت الهيئة على أنه لم يتم إصدار أي بيان من الجيش يتعلق بعملية إخلاء واسعة النطاق للقرى في جنوب لبنان.

