الإدارة الأمريكية للحكومة اللبنانية: 31 ديسمبر آخر موعد لنزع سلاح حزب الله

نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادرها أن الإدارة الأمريكية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 ديسمبر موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئولين، أن الجيش اللبناني​ يعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع في نزع سلاح حزب الله"، مضيفة أنه "إذا لم يسرع الجيش اللبناني العمل على نزع سلاح حزب الله فستفعل إسرائيل ذلك".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان قال إنها أوسع من المعتاد، وذلك بعد بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي، ترجم على نطاق واسع على أنه بداية لهجوم واسع النطاق.

وبعد بيان أدرعي التصعيدي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لا هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان، خلافًا لما يتم تداوله، وأن دعوة أفيخاي أدرعي تشمل سكان مبان حددها أدرعي في منشوره الذي تضمن خرائط.

وشددت الهيئة على أنه لم يتم إصدار أي بيان من الجيش يتعلق بعملية إخلاء واسعة النطاق للقرى في جنوب لبنان.