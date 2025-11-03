قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته
من 3 إلى 5 ملايين سنويًا.. ارتفاع متوقع في أعداد السياح بعد افتتاح لمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

يقف لبنان على حافة مرحلة مصيرية عنوانها نزع سلاح حزب الله، أو نزع الاستقرار من جذوره، وفقا لنبأ عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية”.


فمع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح الحزب جنوبي نهر الليطاني والمقررة في غضون شهر، يتزايد القلق في إسرائيل كما في لبنان.

سفير الأردن بالجامعة العربية: الشعب اللبناني قاردر على تجاورز تحديات وحدته
 

وأكد السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن  لدى الجامعة العربية، أن لبنان طوال تاريخه  يعمل على  الإهتمام بالوحدة بين الأشقاء العرب، مشيرا إلى أنه نعمل على حفظ أمنه واستقراره للمضي في طريق الأمن والاستقرار.

وقال أمجد العضايلة، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر صحفي بالجامعة العربية، أن الأردن يعمل على الوقوف بجانب لبنان الشقيق، مؤكدا أن  العمل على أن يكون هناك استقرار في الأراضي اللبنانية.

وتابع سفير الأردن  لدى الجامعة العربية، الشعب اللبناني الشقيق قاردر على تجاورز كل المحن والتحديات التي تواجه وحدته الوطنية التي كانت دوما سدا منيعا في ظل الظروف الصعبة.  

سلاح حزب الله لبنان حزب الله إسرائيل الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025 وخطوات السداد الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025.. وخطوات السداد الإلكتروني

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

حنان مطاوع

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

عزاء ماجد هلال

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد