«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
«مشوّه.. لاعب عادي».. أسامة حسن يُثير الجدل بشأن عرض برشلونة لحمزة عبدالكريم
«الخطيب» تواصل معي.. أحمد شعبان يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي | فيديو
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-12-2025
الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة
خارطة طريق لمصر 2030.. مؤتمر MEPCON بأسوان يؤكد دور الجامعات في التحوّل للطاقة الذكية|تفاصيل
فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ .. اليوم
دعاء الفجر لتيسير كل ضائقة والفرج القريب.. لا تفوت أكثر أوقات اليوم بركة
الأرصاد تُطلق إنذارا: شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد والقاهرة اليوم
أسلحة ومرتبات شهرية.. تفاصيل صادمة عن الدعم الإسرائيلي السري لـ «الدروز» في سوريا
فن وثقافة

«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو

الإعلامي محمود سعد
الإعلامي محمود سعد
أوركيد سامي

كشف الإعلامي الكبير محمود سعد عن كواليس مشواره الإعلامي، مؤكدًا أن برنامج «باب الخلق» يُعد الأقرب إلى قلبه بين جميع البرامج التي قدمها على مدار سنوات عمله.

وأوضح "سعد" في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، أن سر ارتباطه بالبرنامج يعود إلى طبيعة الناس الذين يظهرون فيه، قائلًا إن الناس البسيطة تشبهه وتشعره بالصدق والقرب، وهو ما كان يسعى دائمًا إلى تقديمه للجمهور بعيدًا عن التكلف أو الاستعراض.

وأضاف أن «باب الخلق» ليس مجرد برنامج تلفزيوني، بل تجربة إنسانية حقيقية نقلت نبض الشارع المصري، وعبّرت عن أحلام وهموم البسطاء، وهو ما جعله يعتز به بشكل خاص.

واختتم محمود سعد حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الحقيقي يجب أن يظل قريبًا من الناس، معربًا عن أمله في الاستمرار في تقديم محتوى يحترم عقل المشاهد ويعكس واقعه.

شاهد الفيديو:


https://youtube.com/shorts/r1D3-RpKiXU?si=kmhSu69i3CX51FtA

