إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

اسماء محمد

يمتلك الرمان فوائد لايعرفها الكثير من الأشخاص حيث أنه يساعد في علاج أنواع متعددة من السرطان أبرزها البروستاتا والثدى والرئة.

فوائد الرمان

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن الرمان يساعد في منع وعلاج السرطان بشكل كبير حيث تحتوي مستخلصات ثمار الرمان على البوليفينولات ومركبات أخرى ثبت في الدراسات العلمية أن لها تأثيرات مضادة للتكاثر، ومحفزة للموت الخلوي المبرمج، ومضادة للالتهابات في سرطان البروستاتا والرئة والثدي وأنواع أخرى من السرطان.

فوائد الرمان

وبعبارة أبسط، هذا يعني أن الرمان قد ثبت أنه يثبط انتشار الخلايا السرطانية، ويشجع موت الخلايا السرطانية، ويمنع الالتهاب، وهي ثلاثة جوانب رئيسية وحيوية لمكافحة أي نوع من السرطان في الجسم بنجاح.

أظهرت دراسة أجرتها جامعة ألباني عام 2014 كيف يمكن لمستخلص الرمان أن يمنع على وجه التحديد انتشار خلايا سرطان الثدي MCF-7.

وقد أثبت عصير الرمان فعاليته بشكل خاص في علاج سرطان البروستاتا. نُشرت نتائج أول تجربة سريرية لعصير الرمان على مرضى سرطان البروستاتا في مجلة أبحاث السرطان السريرية عام 2006 وشملت هذه التجربة رجالاً خضعوا بالفعل لعملية جراحية أو علاج إشعاعي لسرطانهم.

تناول المشاركون في الدراسة 240 مل (كوب واحد) من عصير الرمان يوميًا حتى تفاقمت حالة السرطان ووجد الباحثون أن معدل تضاعف مستضد البروستات النوعي (PSA) قد ازداد بشكل ملحوظ لدى المشاركين الذين تلقوا العلاج.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ يُعتبر مستضد البروستات النوعي (PSA) مؤشرًا دمويًا لسرطان البروستات، ويُستخدم زمن تضاعف مستضد البروستات النوعي لتحديد متوسط العمر المتوقع لمريض سرطان البروستات وبالتالي، كلما انخفض زمن تضاعف مستضد البروستات النوعي، كان التشخيص أفضل، وفقًا لبحث نُشر من قِبل كلية الطب بجامعة هارفارد.

في عام 2012، وجدت دراسة أخرى أن مستخلص الرمان يُضعف تكاثر خلايا البروستاتا البشرية في المختبر ، تُظهر هذه الأبحاث مجتمعةً قدرات الرمان كغذاء مُكافح للسرطان .

الرمان السرطان سرطان الثدي سرطان البروستاتا سرطان الرئة يحمى من السرطان يحمى من سرطان الرئة

