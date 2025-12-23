قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
حوادث

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة البلاغ المقدم من النجمة هيفاء وهبي لتعرضها لابتزاز بنشر صور مفبركة جنسيا لها إلي النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة 

هيفاء وهبى تتقدم ببلاغ للنائب العام 

تقدّم المحامي شريف حافظ، ومئات عن  النجمة هيفاء وهبي، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد عدد من حسابات وجروبات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليجرام وتيك توك، التي قامت بإنشاء ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء منسوبة إلى هيفاء وهبي، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

نص البلاغ 

وأوضح البلاغ، أن تلك المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة والإساءة إليها والتشهير بها أمام الرأي العام.

وطالب البلاغ بعرض جميع الروابط الإلكترونية (اللينكات) التي تضمنت المحتوى المسيء على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنياً، وتحديد القائمين على اصطناع تلك المواد، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي روجت لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


 

