فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

أحالت جهات التحقيق المختصة البلاغ المقدم من النجمة هيفاء وهبي لتعرضها لابتزاز بنشر صور مفبركة جنسيا لها إلي النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة

هيفاء وهبى تتقدم ببلاغ للنائب العام

تقدّم المحامي شريف حافظ، ومئات عن النجمة هيفاء وهبي، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد عدد من حسابات وجروبات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليجرام وتيك توك، التي قامت بإنشاء ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء منسوبة إلى هيفاء وهبي، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

نص البلاغ

وأوضح البلاغ، أن تلك المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة والإساءة إليها والتشهير بها أمام الرأي العام.

وطالب البلاغ بعرض جميع الروابط الإلكترونية (اللينكات) التي تضمنت المحتوى المسيء على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنياً، وتحديد القائمين على اصطناع تلك المواد، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي روجت لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.



