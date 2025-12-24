موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة على الصعيدين العالمي والمحلي، مع استمرار موجة الصعود منذ مساء الاثنين الماضي.

وخلال التعاملات، اقتربت أسعار الذهب من مستوى 4500 دولار للأوقية، مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.

ويعكس هذا الارتفاع تزايد إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، وترقب المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية المؤثرة على حركة الاستثمار.

ويقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 24-12-2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4491 دولارا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5126 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5980 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6834 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.840 ألف جنيه.

وتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.