ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد، تشهد أسعار الدواجن،  في المزارع والأسواق هدوء نسبي، حيث ارتفعت بنحو جنيهين فقط .

 وكان من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاع كبير خلال هذه الفترة نظرا لزيادة الاقبال .

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 59 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض  في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 59 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 69 و73 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 59 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 69 و73جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 48 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 66 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 75 و85 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 7و10 جنيهات.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهاً.

كتكوت فيومي 8 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 73 و78 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و200 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

