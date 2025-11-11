رسميا.. محمد حفناوي رئيسًا لشركة مياه الشرب بالجيزة

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتعيين المهندس محمد حفناوي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الشركة القابضة لضخ دماء جديدة من القيادات الشابة ذات الكفاءة والخبرة، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأكد المهندس أحمد جابر أن الشركة القابضة تضع على رأس أولوياتها دعم الشركات التابعة بالكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق التطوير المستدام، ومواكبة توجهات الدولة في الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجدير بالذكر أن المهندس محمد حفناوي يُعد من الكفاءات الفنية والإدارية البارزة بقطاع المياه، وله سجل متميز في إدارة المشروعات وتنفيذ خطط التطوير والتوسعات بمحطات المياه، فضلًا عن خبراته الواسعة في مجالات التشغيل والجودة والإشراف الفني.