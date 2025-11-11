قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟
خبير تربوي يطالب بتأجيل امتحانات نوفمبر بالمدارس .. لهذا السبب
قيد الدراسة .. مقترح جديد من رابطة الأندية لـ الزمالك في الدوري
اقتصاد

رسميا.. محمد حفناوي رئيسًا لشركة مياه الشرب بالجيزة

محمد حفناوي
محمد حفناوي
آية الجارحي

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتعيين المهندس محمد حفناوي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الشركة القابضة لضخ دماء جديدة من القيادات الشابة ذات الكفاءة والخبرة، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأكد المهندس أحمد جابر أن الشركة القابضة تضع على رأس أولوياتها دعم الشركات التابعة بالكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق التطوير المستدام، ومواكبة توجهات الدولة في الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجدير بالذكر أن المهندس محمد حفناوي يُعد من الكفاءات الفنية والإدارية البارزة بقطاع المياه، وله سجل متميز في إدارة المشروعات وتنفيذ خطط التطوير والتوسعات بمحطات المياه، فضلًا عن خبراته الواسعة في مجالات التشغيل والجودة والإشراف الفني.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب الصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد حفناوي

