الصومال يدعو الدول العربية لمساندته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

أدان مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، واعتبر الخطوة تصعيدًا سياسيًا يمس وحدة الأراضي الصومالية ويهدد الاستقرار الإقليمي، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

دعوة للدعم العربي

وأكد مندوب الصومال على أهمية وقوف الدول العربية إلى جانب بلاده للحفاظ على وحدة أراضيها وحماية الاستقرار في المنطقة، التي تشهد منافسة إقليمية ودولية متزايدة.

وعرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، حيث انطلق الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لرفض اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال.