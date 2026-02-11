محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة ليلية مكبرة تعيد الانضباط لشوارع قطور

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبالتنسيق الكامل مع اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمركز ومدينة قطور، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحرصًا على إعادة الوجه الحضاري للمدينة وفتح الشرايين المرورية الحيوية أمام حركة السير.

توجيهات مديرية أمن الغربية

وجاء ذلك في إطار استمرار الجهود المكثفة التي تنفذها محافظة الغربية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المراكز والمدن.

تحرك تنفيذي عاجل

جاءت الحملة بمشاركة رئيس مركز ومدينة قطور، ونائب رئيس المدينة، وقسم المرافق بوحدة مرافق قطور، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث تم التحرك ميدانيًا في توقيتات مسائية لضمان تحقيق الانضباط الكامل ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي صور للتعدي على حرم الطريق أو استغلال الأرصفة بما يضر بحقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات المتنوعة التي كانت تعوق الحركة المرورية وتؤثر سلبًا على المظهر العام، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، والتنبيه المشدد بعدم السماح بعودة الباعة الجائلين إلى المواقع التي تم إخلاؤها، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استدامة الانضباط.

ردع الباعة الجائلين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط الكامل لشوارع عروس الدلتا، مشددًا على أن حق المواطن في السير الآمن والبيئة النظيفة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه. وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تتحرك فورًا مع أي شكوى تصل من المواطنين، وأن التنسيق الدائم مع مديرية الأمن يعكس تكاملًا واضحًا بين مؤسسات الدولة لفرض القانون واستعادة هيبة الشارع.

غرامات فورية

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المكبرة بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الحياة للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، مشددًا على أن محافظة الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو استعادة المظهر الحضاري اللائق بها، وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأول لكل تحرك ميداني.