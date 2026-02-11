قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية ومدير الأمن يقودان حملة ليلية مكبرة تعيد الانضباط لشوارع قطور

الغربية أحمد علي

 قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبالتنسيق الكامل مع اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمركز ومدينة قطور، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحرصًا على إعادة الوجه الحضاري للمدينة وفتح الشرايين المرورية الحيوية أمام حركة السير.

توجيهات مديرية أمن الغربية 

وجاء ذلك في إطار استمرار الجهود المكثفة التي تنفذها محافظة الغربية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المراكز والمدن.

تحرك تنفيذي عاجل 

جاءت الحملة بمشاركة رئيس مركز ومدينة قطور، ونائب رئيس المدينة، وقسم المرافق بوحدة مرافق قطور، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث تم التحرك ميدانيًا في توقيتات مسائية لضمان تحقيق الانضباط الكامل ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع أي صور للتعدي على حرم الطريق أو استغلال الأرصفة بما يضر بحقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات المتنوعة التي كانت تعوق الحركة المرورية وتؤثر سلبًا على المظهر العام، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، والتنبيه المشدد بعدم السماح بعودة الباعة الجائلين إلى المواقع التي تم إخلاؤها، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استدامة الانضباط.

ردع الباعة الجائلين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط الكامل لشوارع عروس الدلتا، مشددًا على أن حق المواطن في السير الآمن والبيئة النظيفة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه. وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تتحرك فورًا مع أي شكوى تصل من المواطنين، وأن التنسيق الدائم مع مديرية الأمن يعكس تكاملًا واضحًا بين مؤسسات الدولة لفرض القانون واستعادة هيبة الشارع.

غرامات فورية 

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المكبرة بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الحياة للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، مشددًا على أن محافظة الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو استعادة المظهر الحضاري اللائق بها، وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأول لكل تحرك ميداني.

