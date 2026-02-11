محلل سياسي فلسطيني : محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية امتداد لسياسات 1948

أكد الباحث السياسي الفلسطيني نزار نزال، أن مستقبل إسرائيل يبدو قاتمًا في ظل التوترات الراهنة، مشيرا إلى مأزق وجودي بسبب فشل عقيدتها العسكرية وانقسام جبهتها الداخلية، ومتوقعًا اندلاع حرب إقليمية واسعة ستعيد رسم ملامح المنطقة.

وقال نزار نزال، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية امتداد لسياسات بدأت منذ 1948، لكنها تواجه معضلة ديمغرافية كبيرة، إذ يعيش 7 ملايين إسرائيلي بين مئات الملايين من العرب، ما يجعل السيطرة المستمرة صعبة حتى مع الدعم الأمريكي والضعف العربي.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أنه يتوقع نزال قوي بين إسرائيل وإيران، محذرًا من ضغوط "اللوبي الصهيوني" على واشنطن، ودخول الصين لدعم إيران عسكريًا، ما يزيد من عدم اليقين في نتائج أي صراع.