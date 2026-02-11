قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء" 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل اليوم خمسة فلسطينيين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية، وبلدة سبسطية في محافظة نابلس، بالإضافة إلى أربعة آخرين من محافظة بيت لحم، كما اعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، وشابا من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ومواطنة من بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

في السياق اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، أطراف البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وأفادت "وفا"، بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، من الجهة الغربية نحو البلدة القديمة، وانتشرت فرق مشاة في السوق الشرقي، وعددا من الحارات وخان التجار داخل البلدة، وسط استفزاز للمواطنين ومضايقات للصحفيين، قبل انسحابها بشكل كامل من المنطقة.