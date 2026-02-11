اتحاد الكرة يهنيء جوهر نبيل بمنصب وزير الشباب والرياضة

يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة.

وتمنى الاتحاد ، التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة تطوير منظومة الشباب والرياضة، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين القاري والدولي.

وصول وزير الرياضة الجديد

وصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس، ضمن التعديل الوزاري الأخير، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة والعاملين بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة لقاءات تنسيقية مع قيادات القطاعات المختلفة، لمتابعة ملفات العمل الجارية، والاطلاع على خطط وبرامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استكمال مسيرة التطوير ودعم الشباب والرياضة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.