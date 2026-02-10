قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
رياضة

عمرو أديب: وزير الرياضة مطالب يثبت حياده وعدم انحيازه للأهلي

عمرو اديب
عمرو اديب
ميرنا محمود

شارك الإعلامي عمرو أديب جمهوره منشورا  عقب تعيين جوهر نبيل لاعب الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد السابق وزيراً للشباب والرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

و كتب عمرو أديب: أهم حاجة فى التعديل الوزارى أن الباشا بتاع الرياضة يثبتلنا أنه مش واقف مع الأهلى ، كفاية البلد كلها واحنا عندنا دورى وكده وفيه الامل الكاذب بتاع كل سنه ولذلك لزم التنويه  . ربنا يوفقك ويهديك لنادى المساكين والغلابة !.

وتصدر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.

مسيرة علمية وإدارية متنوعة

يحمل جوهر نبيل سجلًا أكاديميًا وإداريًا مميزًا، حيث حصل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1995، قبل أن يستكمل دراسته بالحصول على دبلومة إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1997، وهو ما أسهم في تشكيل رؤيته الإدارية لاحقًا.

وعلى المستوى المهني، شغل نبيل عددًا من المناصب الإدارية البارزة، من بينها:

 •    رئيس مجلس إدارة شركة POD، إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين للعلاقات العامة.

 •    مدير إدارة المبيعات والتسويق بشركة بروموميديا للإعلان والدعاية خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

 •    مدير إدارة الإنتاج بقطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام منذ عام 1998 وحتى يناير 2013.

«ملقاط» كرة اليد المصرية

رياضيًا، يُعد جوهر نبيل أحد أبرز أساطير كرة اليد في تاريخ مصر وإفريقيا، حيث ارتبط اسمه بالنادي الأهلي لاعبًا منذ عام 1982 وحتى اعتزاله في 2005، وحقق خلال هذه الفترة عددًا كبيرًا من البطولات المحلية والقارية.

كما مثّل المنتخب المصري لكرة اليد في الفترة من 1990 حتى 2003، وشارك في ثلاث دورات أولمبية متتالية أعوام 1992 و1996 و2000، ليُصنف كأحد أكثر لاعبي الدائرة استمرارية وتأثيرًا على المستوى الدولي.

وحصد نبيل وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد التتويج بكأس العالم للشباب عام 1993، كما لُقب بـ«ملقاط كرة اليد المصرية»، واختير أفضل لاعب دائرة في إفريقيا، وأفضل دائرة في العالم عامي 1998 و2000.

وأشاد به مدرب منتخب روسيا خلال بطولة العالم 2001، مؤكدًا أن “مصر يجب أن تفخر بامتلاك واحد من أفضل لاعبي الدائرة في العالم، وإذا وصلت الكرة إليه بنسبة 99% فهي هدف، والنسبة المتبقية رمية جزاء”.

عمرو أديب الاهلى تصريحات عمرو اديب جوهر نبيل وزير الشباب و الرياضة

