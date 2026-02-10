أجواء من الضحك والمرح في تدريبات الأهلي احتفالًا بعيد ميلاد ياسر إبراهيم

حرص لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، على هامش المران الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي غدا.

ونظم اللاعبون ممرا شرفيا لياسر إبراهيم ممر شرفي داخل أرض الملعب لمدافع الفريق وسط تصفيق وابتسامات، في لقطة تعكس حالة الانسجام داخل صفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء غدا الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي الترتيب محتلًا المركز الأخير برصيد 10 نقاط.