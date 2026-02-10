إمام عاشور يشارك جمهوره صورة لابنته كتاليا

شارك إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي،جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و نشر أمام عاشور صورة لإبنته كتاليا وهي تضحك ،مما حازت الصورة علي اعجاب و تفاعل متابعيه.

حسم النادي الأهلي ملف عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة الجماعية مع الفريق، بعد اقتراب انتهاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة المتعلقة بالتخلف عن مرافقة بعثة الفريق في إحدى الرحلات الخارجية.

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء لموقع “صدى البلد” أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أخطر إمام عاشور رسميًا بموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب انتهاء فترة الإيقاف المقررة.

أول ظهور منتظر بعد العودة

ومن المنتظر أن يكون إمام عاشور جاهزًا فنيًا وبدنيًا للظهور مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي المغربي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من قدراته في هذه المواجهة القارية المهم

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات يوم الخميس المقبل، عقب مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي يوم الجمعة، بمشاركة إمام عاشور، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي والتدريبات الفردية التي خضع لها خلال فترة الإيقاف.

ويغيب إمام عاشور عن صفوف الأهلي في مباراة الإسماعيلي المقبلة، المقرر إقامتها مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري، تنفيذًا للعقوبة الانضباطية التي تم تطبيقها عليه منذ نهاية شهر يناير الماضي، ولمدة أسبوعين كاملين.