الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد الظهور الأول لـ إمام عاشور مع الأهلي بعد انتهاء الإيقاف

محمد سمير

حسم النادي الأهلي ملف عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة الجماعية مع الفريق، بعد اقتراب انتهاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة المتعلقة بالتخلف عن مرافقة بعثة الفريق في إحدى الرحلات الخارجية.

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء لموقع “صدى البلد” أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أخطر إمام عاشور رسميًا بموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب انتهاء فترة الإيقاف المقررة.

أول ظهور منتظر بعد العودة

ومن المنتظر أن يكون إمام عاشور جاهزًا فنيًا وبدنيًا للظهور مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي المغربي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من قدراته في هذه المواجهة القارية المهم

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات يوم الخميس المقبل، عقب مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي يوم الجمعة، بمشاركة إمام عاشور، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي والتدريبات الفردية التي خضع لها خلال فترة الإيقاف.

ويغيب إمام عاشور عن صفوف الأهلي في مباراة الإسماعيلي المقبلة، المقرر إقامتها مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري، تنفيذًا للعقوبة الانضباطية التي تم تطبيقها عليه منذ نهاية شهر يناير الماضي، ولمدة أسبوعين كاملين.

وجاء قرار إيقاف إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، دون تقديم أسباب مسبقة، وهو ما دفع إدارة الكرة بالنادي لاتخاذ قرار حاسم حفاظًا على مبادئ الانضباط داخل الفريق.

وقرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، إلى جانب توقيع غرامة مالية كبيرة بلغت مليونًا ونصف المليون جنيه، مع إلزامه بأداء تدريبات فردية طوال فترة الإيقاف، في واحدة من أقوى العقوبات الانضباطية التي شهدها النادي خلال السنوات الأخيرة.

 

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

