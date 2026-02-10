قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كريستيان روميرو

كريستيان روميرو
كريستيان روميرو
حمزة شعيب

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في منافسة قوية للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر برنامج «إل تشيرينجيتو» التلفزيوني الإسباني أن روميرو بات منفتحًا على خوض تجربة جديدة، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالحصول على خدماته، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب أتلتيكو مدريد. 

أشار البرنامج إلى أن اللاعب يقترب من الرحيل عن توتنهام بسبب توتر علاقته مع إدارة النادي، رغم أن عقده يمتد حتى صيف عام 2029.

أوضح التقرير أن روميرو، البالغ من العمر 27 عامًا، شارك مع توتنهام في 28 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة كأحد أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي.

من جانبها، أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية في وقت سابق أن برشلونة يضع روميرو ضمن أولوياته لتعزيز الخط الخلفي، خاصة بعد قرار اللاعب المحتمل بمغادرة صفوف السبيرز خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار عقده لعدة سنوات.

ولا يعد هذا الاهتمام هو الأول من جانب برشلونة، إذ سبق وأن طلب ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني السابق، من مواطنه الأرجنتيني الانضمام إلى برشلونة لدعم الدفاع، حيث قدم النادي عرضًا بلغت قيمته 40 مليون يورو، إلا أن الصفقة لم تكتمل في ذلك الوقت.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة روميرو، في ظل الصراع المرتقب بين كبار إسبانيا على ضم المدافع الأرجنتيني.

