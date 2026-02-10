الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي ‏المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي

عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة، والمهام ‏المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران الذي اشتمل على مجموعة من التدريبات المتنوعة، اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة ‏كرة قوية بمشاركة الجميع.‏

واكتفى أحمد سيد زيزو بأداء تدريبات علاجية في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ‏بينما واصل محمود حسن تريزيجيه أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له من الإصابة التي لحقت به في مباراة شبيبة القبائل ‏الجزائري‏ ‎بشد أسفل العضلة الخلفية.

موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي الترتيب محتلًا المركز الأخير برصيد 10 نقاط.