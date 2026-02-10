الأهلي يهزم إنبي في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

تشكيل الاهلي:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: محمد عماد - آدم يوسف - محمد حمدي قمر - سيف تامر.

الوسط: محمد السيد - أحمد عبد الهادي - سيف كريم - عمر عبد الرحيم - مهند عبد النبي.

الهجوم: عبد العزيز خالد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 51 نقطة، ليقفز إلى صدارة الترتيب، من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، وخسارة مباراة واحدة.