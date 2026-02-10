قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
رياضة

الأهلي يهزم إنبي في بطولة الجمهورية

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

تشكيل الاهلي: 

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: محمد عماد - آدم يوسف - محمد حمدي قمر - سيف تامر.

الوسط: محمد السيد - أحمد عبد الهادي - سيف كريم - عمر عبد الرحيم - مهند عبد النبي.

الهجوم: عبد العزيز خالد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 51 نقطة، ليقفز إلى صدارة الترتيب، من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، وخسارة مباراة واحدة.

الاهلي الزمالك القلعة الحمراء

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
فوائد تناول المشروم
مسلسل مناعة
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
