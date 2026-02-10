رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ عبد العزيز قنصوة بتوليه وزارة التعليم العالي

بعث الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة الجامعة من نواب وعمداء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، برقية تهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، بمناسبة صدور قرار التشكيل الوزاري الجديد وتكليفه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات للدكتور عبد العزيز قنصوة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الكفاءات الوطنية القادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تضع كامل إمكاناتها العلمية والبحثية والبشرية في خدمة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم خطط الوزارة في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، متمنياً دفع مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي نحو آفاق أوسع من الريادة والتقدم، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.