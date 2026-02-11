كسروا ذراعها.. أهالي مريض يعتدون على ممرضة بمستشفى نجع حمادي العام

شهد مستشفى نجع حمادي العام شمال قنا، واقعة تعدى على ممرضة أثناء أداء عملها بالمستشفى، من قبل أقارب طفل مريض.

كما تعدى عليها أقارب المريض، بالسب والقذف، قبل أن يتم التعدى عليها بالضرب، وسط محاولات من المتواجدين لتهدئة واحتواء الموقف.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد تعدى أهل طفل مريض، على ممرضة بمستشفى نجع حمادى العام، نتج عنه إصابتها بكسر في الذراع وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الممرضة المصابة لقسم الطواريء بالمستشفى، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى المستشفى، لمتابعة الموقف، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





