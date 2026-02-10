محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي

أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي لعام 2026، والذي يعتبر إحدى أقدم وأكبر القلاع الصناعية في صعيد مصر.

رافقه خلال الجولة كل من: المهندس محمود البلاصي، نائب مجلس ادارة شركة السكر والصناعات الغذائية بنجع حمادي والمهندس عبدالفتاح البدرى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وقيادات شركة السكر والصناعات التكاملية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إضافة لكل من: اللواء حسن عباس، واللواء عبد الفتاح الشحات، وأحمد سيد، ونان نصر الله، أعضاء مجلس الشيوخ.

وتفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الوفد المرافق له، أقسام المصنع المختلفة، مشيدًا بكفاءة العمل داخل هذا الصرح الذي أُنشئ عام 1897، وظل صامدًا ومطورًا عبر العقود، خاصة بعد عملية التأهيل الشاملة التي شهدها عام 1996، لدمج العراقة التاريخية بأحدث تكنولوجيات العصر في إنتاج السكر.

وأكد محافظ قنا، بأن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القصب كونه محصولًا استراتيجيًا لمحافظة قنا، مشددًا على ضرورة تيسير كافة العقبات أمام المزارعين لضمان توريد المحصول بسهولة ويسر، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والبيئة داخل المصنع.

وأضاف محافظ قنا، أن مصنع سكر نجع حمادي ليس مجرد وحدة إنتاجية، بل هو جزء من هوية قنا الاقتصادية وتاريخها الصناعي، ونحن نعمل على دعم هذا القطاع لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات الغذائية خلال الجولة،ب أن خطة التشغيل للموسم الحالي وضعت مستهدفات طموحة حيث من المتوقع أن يستمر الموسم ما بين 80 إلى 85 يوم عمل متواصلة، ويستهدف المصنع استقبال نحو 860 ألف طن من محصول القصب من مزارعي المنطقة، ومن المقدر أن يصل حجم إنتاج السكر إلى 92 ألف طن تقريبًا، مما يساهم بقوة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.



