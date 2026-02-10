قنا.. محلية قوص تصدر 26 نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية

ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، في إصدار ٢٦ نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية في يوم واحد، الأمر الذي يسهم في دفع العمل بملف التصالح، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي ملف التصالح أهمية قصوى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للوحدات المحلية، لتسريع معدلات الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء الميداني، وأن ما تحقق يعكس التزام الجهاز التنفيذي بتوجيهات الدولة، وتحقيق الصالح العام، ودعم مسارات التنمية الشاملة بالمحافظة.

ومن جانبه، قام الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بجولة تفقدية موسعة شملت المركز التكنولوجي، وعددًا من أقسام الإدارة الهندسية، لمتابعة سير العمل، والوقوف على نسب الإنجاز في الملفات ذات الأولوية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لقوص، إلى أنه تم متابعة المعاملات التي تم استقبالها، والتي بلغت 37 معاملة، تم الانتهاء من عدد منها بشكل فوري، بينما تم توجيه باقي الطلبات إلى الإدارات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح شاكر، أنه تم إصدار 26 نموذج 8 قبول تصالح نهائي، وإصدار 53 نموذج 6 حماية مدينة، في يوم واحد، تم تسليمها للمركز التكنولوجي، مع وجود 40 نموذج 6 قيد المراجعة، تمهيدًا للانتهاء منها بنهاية الأسبوع الجاري، في إطار تسريع إنهاء الملفات، وتنظيم منظومة البناء.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه التقى عدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بملف التصالح، وتراخيص البناء، والمحال التجارية، وحرص على شرح الإجراءات والدورة المستندية، مؤكدًا على تبسيط الخطوات، وحسن استقبال المواطنين.



