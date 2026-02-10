قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. محلية قوص تصدر 26 نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية

الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص
الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص
يوسف رجب

ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، في إصدار ٢٦ نموذج 8 قبول تصالح و53 نموذج 6 حماية مدنية في يوم واحد، الأمر الذي يسهم في دفع العمل بملف التصالح، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي ملف التصالح أهمية قصوى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للوحدات المحلية، لتسريع معدلات الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء الميداني، وأن ما تحقق يعكس التزام الجهاز التنفيذي بتوجيهات الدولة، وتحقيق الصالح العام، ودعم مسارات التنمية الشاملة بالمحافظة.

ومن جانبه، قام الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بجولة تفقدية موسعة شملت المركز التكنولوجي، وعددًا من أقسام الإدارة الهندسية، لمتابعة سير العمل، والوقوف على نسب الإنجاز في الملفات ذات الأولوية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لقوص، إلى أنه تم متابعة المعاملات التي تم استقبالها، والتي بلغت 37 معاملة، تم الانتهاء من عدد منها بشكل فوري، بينما تم توجيه باقي الطلبات إلى الإدارات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح شاكر، أنه تم إصدار 26 نموذج 8 قبول تصالح نهائي، وإصدار 53 نموذج 6 حماية مدينة، في يوم واحد، تم تسليمها للمركز التكنولوجي، مع وجود 40 نموذج 6 قيد المراجعة، تمهيدًا للانتهاء منها بنهاية الأسبوع الجاري، في إطار تسريع إنهاء الملفات، وتنظيم منظومة البناء.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه التقى عدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بملف التصالح، وتراخيص البناء، والمحال التجارية، وحرص على شرح الإجراءات والدورة المستندية، مؤكدًا على تبسيط الخطوات، وحسن استقبال المواطنين.


مدينة قوص ملف التصالح قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

رئيس حزب البيئة العالمي يحذر من تأثير التغير المناخي على مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية

وزارة البيئة

تفاصيل إطلاق منظومة رقمية لرصد التلوث السمعي في مدن القناة.. حماية للسمع

طلاب

تبدأ من الصف الثالث الابتدائي.. تفاصيل أسئلة النصوص المتحررة والهدف منها

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد