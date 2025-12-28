عشاء أغادير.. تفاصيل جلسة بين الخطيب ورئيس النادي المصري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالله هشام

عقد كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي لقاء مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا على هامش تواجدهما في المغرب لحضور بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان الخطيب قد تلقى دعوة من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لحضور مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاجأ كامل أبو علي ، محمود الخطيب بطلب التعاقد مع بعض لاعبي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادمة.

وطلب أبو علي التعاقد بشكل نهائي مع عمر الساعي المعار لفريق المصري مقبل 20 مليون جنيه وتم التفاوض على الصفقة خلال عشاء جمعتهما في أغادير.

وطلب أبو علي الحصول على خدمات الحارس حمزة علاء حارس الأهلي ولم يرفض الخطيب طلبات أبو علي ولكن فضل تأجيل النقاش لحين العودة للقاهرة ومناقشة الأمر مع إدارة الكرة في النادي .

عمر الساعي حمزة علاء

