عشاء أغادير.. تفاصيل جلسة بين الخطيب ورئيس النادي المصري

عقد كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي لقاء مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا على هامش تواجدهما في المغرب لحضور بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان الخطيب قد تلقى دعوة من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لحضور مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاجأ كامل أبو علي ، محمود الخطيب بطلب التعاقد مع بعض لاعبي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادمة.

وطلب أبو علي التعاقد بشكل نهائي مع عمر الساعي المعار لفريق المصري مقبل 20 مليون جنيه وتم التفاوض على الصفقة خلال عشاء جمعتهما في أغادير.

وطلب أبو علي الحصول على خدمات الحارس حمزة علاء حارس الأهلي ولم يرفض الخطيب طلبات أبو علي ولكن فضل تأجيل النقاش لحين العودة للقاهرة ومناقشة الأمر مع إدارة الكرة في النادي .