غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
شوبير يفتح النار: الأهلي لم يحترم المنافس ولعب مباراة سيئة

شوبير
شوبير
منار نور

شنّ الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي عقب الخسارة الصادمة أمام فريق المصرية للاتصالات (وي)، أحد أندية الدرجة الثانية، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الأحد، إن مصطفى فوزي، الذي شارك في الدقيقة 74 وفريقه متأخر بهدف دون رد، نجح في تسجيل هدفين في شباك الأهلي، أحدهما قبل نهاية الوقت الأصلي والآخر في الوقت الإضافي، ليقود فريقه لتحقيق فوز تاريخي.

وأوضح أن الأهلي خاض المباراة بتشكيل يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين الحاليين والسابقين، مؤكدًا أن التحكيم لم يكن سببًا في الخسارة، حيث أدار اللقاء الحكم حمادة القلاوي دون أخطاء مؤثرة، مشددًا على أن الأهلي هو من ظلم نفسه.

وأضاف شوبير أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم مصارحة النفس بالأخطاء، مؤكدًا أن الاعتراف بالمشكلات ليس عيبًا، لكن الاستمرار في تبريرها هو الأزمة، معتبرًا أن الأهلي لا يمكن أن يخسر أمام فريق مثل المصرية للاتصالات بهذه الطريقة.

وتابع أن الحديث عن غياب لاعبين أو نقص في الصفوف غير مبرر، فالأهلي يمتلك الخبرات والإمكانات المالية والمحترفين، لكنه خسر بسبب سوء الأداء وعدم احترام المنافس وضعف الاستعداد للمباراة، لافتًا إلى أن هذا السيناريو لم يتكرر منذ خسارة الأهلي أمام بترول أسيوط عام 2008.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتراف بالأخطاء ومراجعة النفس، خاصة بعد الخروج من كأس الرابطة وصعوبة موقف الفريق في الدوري، مشددًا على أن تبرير الأخطاء لن يؤدي إلى الإصلاح، وأن الشجاعة الحقيقية تكمن في الاعتذار والتصحيح.

شوبير الاهلي كاس مصر

