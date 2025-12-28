شوبير يفتح النار: الأهلي لم يحترم المنافس ولعب مباراة سيئة

شنّ الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي عقب الخسارة الصادمة أمام فريق المصرية للاتصالات (وي)، أحد أندية الدرجة الثانية، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الأحد، إن مصطفى فوزي، الذي شارك في الدقيقة 74 وفريقه متأخر بهدف دون رد، نجح في تسجيل هدفين في شباك الأهلي، أحدهما قبل نهاية الوقت الأصلي والآخر في الوقت الإضافي، ليقود فريقه لتحقيق فوز تاريخي.

وأوضح أن الأهلي خاض المباراة بتشكيل يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين الحاليين والسابقين، مؤكدًا أن التحكيم لم يكن سببًا في الخسارة، حيث أدار اللقاء الحكم حمادة القلاوي دون أخطاء مؤثرة، مشددًا على أن الأهلي هو من ظلم نفسه.

وأضاف شوبير أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم مصارحة النفس بالأخطاء، مؤكدًا أن الاعتراف بالمشكلات ليس عيبًا، لكن الاستمرار في تبريرها هو الأزمة، معتبرًا أن الأهلي لا يمكن أن يخسر أمام فريق مثل المصرية للاتصالات بهذه الطريقة.

وتابع أن الحديث عن غياب لاعبين أو نقص في الصفوف غير مبرر، فالأهلي يمتلك الخبرات والإمكانات المالية والمحترفين، لكنه خسر بسبب سوء الأداء وعدم احترام المنافس وضعف الاستعداد للمباراة، لافتًا إلى أن هذا السيناريو لم يتكرر منذ خسارة الأهلي أمام بترول أسيوط عام 2008.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتراف بالأخطاء ومراجعة النفس، خاصة بعد الخروج من كأس الرابطة وصعوبة موقف الفريق في الدوري، مشددًا على أن تبرير الأخطاء لن يؤدي إلى الإصلاح، وأن الشجاعة الحقيقية تكمن في الاعتذار والتصحيح.