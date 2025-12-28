مدرب المصرية للاتصالات: الأهلي خسر لاعبًا مميزًا بمغادرة مصطفى فوزي دون مبرر

أعرب أليو زيبيرو، المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات، عن دهشته الكبيرة من رحيل مصطفى فوزي عن صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وقال زيبيرو، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو» على قناة «ON E»، إنه فوجئ عند توليه تدريب المصرية للاتصالات بوجود لاعب بمستوى فني ممتاز وقدرات بدنية قوية، مؤكدًا أن مصطفى أظهر التزامًا واضحًا منذ اليوم الأول في التدريبات والمباريات، مع سرعة وكفاءة كبيرة في الأداء.

وأضاف أن هذه المقومات تجعل من الصعب فهم قرار الأهلي بالتفريط في اللاعب بهذه السهولة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر خسر لاعبًا مميزًا كان بإمكانه تقديم الكثير.

وأشار المدير الفني إلى أن مصطفى فوزي يمثل إضافة قوية للفريق، وأنه واثق من قدرته على التطور وتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة في ظل الاستقرار والدعم الفني داخل المصرية للاتصالات.

كما تحدث زيبيرو عن مشاركة منتخب نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك كل المقومات للتقدم بعيدًا في البطولة، وأن نتائجه الإيجابية ليست مفاجأة، بل انعكاس لقدرات لاعبيه وخبراتهم الكبيرة في البطولات القارية.

وأضاف أن الجهاز الفني لفريقه حرص على إعداد اللاعبين بشكل كامل قبل مواجهة الأهلي، من خلال دراسة أسلوب لعب القلعة الحمراء ونقاط قوته وضعفه، مع التركيز على الهجمات المرتدة والحذر الدفاعي، ما مكن الفريق من مجاراة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم زيبيرو تصريحاته بالتأكيد على معرفته الطويلة بالأندية المصرية ولاعبيها، مشيرًا إلى أنه خاض العديد من المباريات ضد الأهلي منذ عام 1992، كما يعرف جيدًا أحمد شوبير ومجدي عبد الغني.