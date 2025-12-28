شوبير: الخسارة أمام أنجولا قد تؤثر على معنويات منتخب مصر

حذّر الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر من مواجهة أنجولا المقبلة، مشددًا على صعوبة المباراة رغم ضمان الفراعنة صدارة مجموعتهم، خاصة في ظل التغييرات العديدة المنتظر أن يجريها حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الأحد، إن الفوز دائمًا يمنح الفريق دفعة معنوية قوية ويرسل رسالة تحذير للمنافسين، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن قلقه من التعرض لخسارة قد يكون لها تأثير سلبي على الحالة النفسية والمعنوية للاعبين في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن منتخب مصر تأكد من مواجهة أحد المنتخبات التي ستحصل على المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهو ما قد يمنح الفراعنة أفضلية نسبية في الأدوار التالية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع مباراة أنجولا بجدية كاملة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب في أول مباراتين، والذي جعله من أبرز المرشحين للتتويج بلقب البطولة.