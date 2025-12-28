قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: الخسارة أمام أنجولا قد تؤثر على معنويات منتخب مصر

منار نور

حذّر الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر من مواجهة أنجولا المقبلة، مشددًا على صعوبة المباراة رغم ضمان الفراعنة صدارة مجموعتهم، خاصة في ظل التغييرات العديدة المنتظر أن يجريها حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الأحد، إن الفوز دائمًا يمنح الفريق دفعة معنوية قوية ويرسل رسالة تحذير للمنافسين، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن قلقه من التعرض لخسارة قد يكون لها تأثير سلبي على الحالة النفسية والمعنوية للاعبين في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن منتخب مصر تأكد من مواجهة أحد المنتخبات التي ستحصل على المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهو ما قد يمنح الفراعنة أفضلية نسبية في الأدوار التالية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع مباراة أنجولا بجدية كاملة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب في أول مباراتين، والذي جعله من أبرز المرشحين للتتويج بلقب البطولة.

