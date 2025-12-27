قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

شوبير
شوبير
رباب الهواري

في تصريحات حديثة، رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، بشأن تغريدة دعم شوبير لنجله مصطفى، والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ قبل أن يوضح شوبير لاحقًا أنها كانت تتعلق بالنجم مصطفى محمد.

عمرو أديب يعلق على تغريدة شوبير

خلال برنامجه “الحكاية”، قال عمرو أديب: «كان يحق لأحمد شوبير أن يتحمَّس لنجله مصطفى، لكن يجب أن يكون الأمر بهدوء وليس على حساب محمد الشناوي أو علي مصطفى، منعًا لأي شعور بالظلم».

وأضاف أديب: «أنا متفهم دعم شوبير لنجله مصطفى، ولكن يجب أن يلعب بالحق وليس بالضغط». كما أشار إلى أن «مصطفى لديه وقت للتطور، أما محمد الشناوي فليس لديه وقت».

اضغط هنالمشاهدة الفيديو

https://www.facebook.com/share/v/1aLz1oi252/?mibextid=wwXIfr

شوبير يوضح أسباب التغريدة الخاطئة

من جانبه، صرح أحمد شوبير عبر برنامجه “الناظر” على قناة النهار: «صديقي العزيز عمرو أديب، كان هناك سوء فهم بخصوص التغريدة التي نشرتها عن نجلي».

وأوضح: «التغريدة نُشرت بالغلط، وأحد الأشخاص نبهني فورًا، فقمت بحذفها على الفور ثم نشرت تغريدة ثانية للتوضيح».

تفاصيل وقت نشر التغريدة

أضاف شوبير: «كنت في ذلك الوقت متوجهًا لعزاء، وأتواصل مع محمد مراد للاطمئنان على الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي، وفوجئت بأن التغريدة انتشرت بطريقة خاطئة».

خاتمة ودية بين شوبير وأديب

اختتم شوبير تصريحاته بتوجيه رسالة ودية لأديب قائلاً: «عمرو أديب لا يزال يتذكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وكان يغيظني بشأن علم الزمالك، وأنا بالطبع روقت عليه. المعلومة جات أوت بالغلط، لكني سعيد بأننا أصدقاء وأسريًا على علاقة جيدة»


 

شوبير عمرو اديب مصطفي شويير منتخب مصر اخبار الرياضة

