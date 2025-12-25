شوبير : تجديد عقود الشحات وعبد القادر ويكشف موقف كوكا من العروض الأوروبية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات تجديد عقود ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي، حسين الشحات وأحمد عبد القادر، مع القلعة الحمراء، مشيرًا إلى وجود بعض الخلافات المالية التي عطلت المفاوضات مؤقتًا.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت":"الأهلي قدم عرضًا للثنائي، لكنه لم يلق استحسانهما، فالشحات يطالب بعقد لمدة موسمين بمبلغ محدد، على اعتبار أنه قد يكون آخر عقد له مع النادي".

وأضاف: "كل من حسين الشحات وأحمد عبد القادر لديهما طلبات مالية أعلى، والأهلي ينتظر بعض المرونة منهما قبل اتخاذ القرار النهائي، لذلك توقفت المفاوضات مؤقتًا".

وأشار شوبير إلى أن الشحات تلقى عروضًا من الدوري الليبي، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكشف عن تطورات جديدة بشأن موقفه.

أما عن اللاعب أحمد نبيل كوكا، الذي وصلته عروض أوروبية، فقال شوبير:

"تم تقديم عرض للأهلي بقيمة 200 ألف دولار لبيع كوكا، والإدارة كانت موافقة، لكن ييس توروب رفض، مؤكدًا أن الفريق يحتاج اللاعب فنيًا في الملعب رغم تبقي 6 أشهر فقط على عقده".