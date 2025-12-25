قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير : تجديد عقود الشحات وعبد القادر ويكشف موقف كوكا من العروض الأوروبية

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات تجديد عقود ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي، حسين الشحات وأحمد عبد القادر، مع القلعة الحمراء، مشيرًا إلى وجود بعض الخلافات المالية التي عطلت المفاوضات مؤقتًا.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت":"الأهلي قدم عرضًا للثنائي، لكنه لم يلق استحسانهما، فالشحات يطالب بعقد لمدة موسمين بمبلغ محدد، على اعتبار أنه قد يكون آخر عقد له مع النادي".

وأضاف: "كل من حسين الشحات وأحمد عبد القادر لديهما طلبات مالية أعلى، والأهلي ينتظر بعض المرونة منهما قبل اتخاذ القرار النهائي، لذلك توقفت المفاوضات مؤقتًا".

وأشار شوبير إلى أن الشحات تلقى عروضًا من الدوري الليبي، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكشف عن تطورات جديدة بشأن موقفه.

أما عن اللاعب أحمد نبيل كوكا، الذي وصلته عروض أوروبية، فقال شوبير:
"تم تقديم عرض للأهلي بقيمة 200 ألف دولار لبيع كوكا، والإدارة كانت موافقة، لكن ييس توروب رفض، مؤكدًا أن الفريق يحتاج اللاعب فنيًا في الملعب رغم تبقي 6 أشهر فقط على عقده".

شوبير الاهلي حسين الشحات عبّد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

غلاف الرواية

ظل الإمام أولى روايات نهلة النمر تجمع بين الخيال الروحاني والنبض الإنساني

نادية مصطفى

لا يمكن تبريره.. نادية مصطفى تدعم ريهام عبد الغفور

طلقني

طرح فيلم"طلقني"في السينمات السعودية.. اليوم

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد