كشف الإعلامي أمير هشام عن إرتداء حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته مع الفريق .

حسين الشحات

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حسين الشحات يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته مع الفريق خلال مواجهة غزل المحلة اليوم ".

صفقة الاهلي

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع عرضها المالي المقدم للتعاقد مع الكونغولي أفيميكو بولولو، لاعب فريق ياجيلونيا بياليستوك البولندي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي عرض على اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 1.4 مليون دولار، في محاولة لإقناعه بالموافقة على الانضمام للفريق.

وتابع، ذلك في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الخط الهجومي بعناصر مميزة قبل الاستحقاقات القادمة، مع انتظار رد اللاعب وحسم موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.