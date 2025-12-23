مينا ماهر عن الثنائي صلاح ومرموش: معا يمكننا تحقيق المستحيل

علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء لاعبي منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش في مباراة زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

مينا ماهر عن الثنائي

وشارك مينا ماهر صورة الثنائي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً:"معا يمكننا تحقيق المستحيل. معا حتى النهاية".

محمد صلاح وعمر مرموش

لم يأتِ لقب «المنقذ» الذي يلاحق اسم محمد صلاح مع منتخب مصر من فراغ، بل كان نتاج لحظات فارقة ظل فيها النجم الأول حاضرًا عندما اشتدت الأزمات وتعقّدت الحسابات، في كل مرة بدا فيها الطريق مسدودًا، ظهر صلاح ليغيّر الواقع بهدف، أو لمسة، أو موقف قيادي يعيد الفريق إلى المسار الصحيح، مؤكدًا أنه لاعب اللحظات الكبرى دون منازع.

تبقى واحدة من أكثر لحظات محمد صلاح رسوخًا في ذاكرة الكرة المصرية، قيادته للمنتخب الوطني للصعود إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عامًا.

في تلك الليلة التاريخية أمام الكونغو، تحمّل صلاح مسؤولية لم يتحملها لاعب مصري منذ عقود، وضغط جماهيري هائل، حلم وطن كامل، ومباراة كانت تسير على حافة الانهيار.

وعندما احتاجت مصر إلى قائد لا تهتز أعصابه، تقدّم محمد صلاح وسجّل هدفين تاريخيين، كان آخرهما من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ليطلق صافرة الفرح ويكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل الكرة المصرية.

لم يكن مجرد هدف تأهل، بل لحظة إنقاذ كاملة لجيل بأكمله، أعادت مصر إلى الخريطة العالمية.