الطائفة الإنجيلية تقدم التعزية في وفاة أطفال حادث دير أبو فانا

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير «أبو فانا» الأثري بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي أسفر اليوم الجمعة عن نياحة أربعة أطفال وإصابة طفلين آخرين.

نعي من الطائفة الإنجيلية

وتصلي الطائفة أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لأسر الأطفال، وأن يشمل المصابين برعايته الإلهية ويمنحهم الشفاء، وأن يواسي جميع المتأثرين بهذا الحادث الأليم.

كما أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية عزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جاء فيها:

«نتقدم بخالص العزاء في نياحة أطفال هذا الحادث الصعب، ونصلي أن يعزي الله القلوب، ويمنح السلام لشعب الكنيسة وجميع المصريين».