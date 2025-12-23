أول تعليق من حسين الشحات بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي

عبر نجم الأهلي حسين الشحات عن سعادته و امتنانه بارتداء شارة الكابتن من مواجهه غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر .

و كتب حسين الشحات عبر إنستجرام:الحمد لله دائما ،انها لحظات تمثل لي الكثير الذي لا يوصف فخور جدا بارتداء شارة الكابتن لأول مرة مسؤولية كبيرة وتشريف ساظل أعتز بيه طول مسيرتي .

و تابع : فهي لحظة فخر كبيرة في مشواري لهذا الكيان دايما الاهلي.

وفاز فريق غزل المحلة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر ، وهي المباراة التي خاضها الأهلي بفريق كامل من الشباب باستثناء حسين الشحات ومصطفى العش.

وتقدم فريق غزل المحلة عبر اللاعب رشاد عرفاوي فى الدقيقة 9 فيما أحرز لـ النادي الأهلي هدفا عبر اللاعب إبراهيم الأسيوطي في الدقيقة 26 ثم قام محمود بسيوني حكم اللقاء بـ إلغاؤه بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ var.



ونجح رشاد العرفاوي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول

ونجح عمر سيد معوض في إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة ٤٢ بعدتمريرة من حسين الشحات إلى عمر سيد معوض الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لتسكن الشباك

سجل كيبو سعيدي هدف المحلة الثاني في الدقيقة 64.