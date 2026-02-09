قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا ميخائيل في زيارة رعوية إلى كنيسة الشهيدة دميانة بالمعصرة

الأنبا ميخائيل والآباء الكهنة
ميرنا رزق

في زيارة رعوية، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي، بكنيسة الشهيدة دميانة والأنبا أبرام، وسط حضور غفير من شعب الكنيسة.

الاحتياجات الحقيقية للإنسان

وألقى نيافته عظة القداس، تحت شعار “الاحتياجات الحقيقية للإنسان”، موضحًا خلالها أن الله يسمح بالاهتمام باحتياجات الجسد، لكنه يدعونا أن نطلب أولًا الغذاء الباقي والحياة الروحية.

كما تضمنت العظة عدة محاور أبرزها:

  •  الحياة بالصلاة.. خاصة في فترات الأصوام.
    * تقديم الشكر الدائم لله رغم التجارب والضيقات.
  •  طلب الغفران والاتضاع أمام الله إذ لا إنسان بلا خطية.
  • الثقة أن الله يحوّل الألم والتعب إلى سلام داخلي.
  •  الصدق في الحديث مع الله دون تكلّف أو تزييف.
  • التدرّب على التسبيح كطريق يقود النفس إلى العمق الروحي.

وعقب القداس، قام نيافته بجولة رعوية زار خلالها:
مركز أبانوب لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بارك الأبناء والعاملين بالمركز.
حضانة الكنيسة ومباركة الأطفال والخادمات.
مرافق الكنيسة للاطمئنان على الخدمة والرعاية ومتابعة كل ما هو جديد .

الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان القداس

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

سكن لكل المصريين

الإسكان تحسم الأمر.. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8؟

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

الفضاء

انفجار قمري غير مسبوق.. هل يشهد العالم أعنف اصطدام فلكي في ديسمبر 2032؟

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

