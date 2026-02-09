الأنبا ميخائيل في زيارة رعوية إلى كنيسة الشهيدة دميانة بالمعصرة

في زيارة رعوية، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي، بكنيسة الشهيدة دميانة والأنبا أبرام، وسط حضور غفير من شعب الكنيسة.

الاحتياجات الحقيقية للإنسان

وألقى نيافته عظة القداس، تحت شعار “الاحتياجات الحقيقية للإنسان”، موضحًا خلالها أن الله يسمح بالاهتمام باحتياجات الجسد، لكنه يدعونا أن نطلب أولًا الغذاء الباقي والحياة الروحية.

كما تضمنت العظة عدة محاور أبرزها:

الحياة بالصلاة.. خاصة في فترات الأصوام.

* تقديم الشكر الدائم لله رغم التجارب والضيقات.

طلب الغفران والاتضاع أمام الله إذ لا إنسان بلا خطية.

الثقة أن الله يحوّل الألم والتعب إلى سلام داخلي.

الصدق في الحديث مع الله دون تكلّف أو تزييف.

التدرّب على التسبيح كطريق يقود النفس إلى العمق الروحي.

وعقب القداس، قام نيافته بجولة رعوية زار خلالها:

مركز أبانوب لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بارك الأبناء والعاملين بالمركز.

حضانة الكنيسة ومباركة الأطفال والخادمات.

مرافق الكنيسة للاطمئنان على الخدمة والرعاية ومتابعة كل ما هو جديد .