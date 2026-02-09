قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طارق فايد: حريصون على دعم منصات الحوار الإستراتيجي لترجمة الرؤى إلى سياسات وحلول قابلة للتنفيذ

المصرف المتحد
المصرف المتحد
أحمد عبد القوى

تماشيا مع رؤيته الاستراتيجية نحو دعم آليات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة واستدامة، أعلن المصرف المتحد عن رعايته لفعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل في نسخته الثانية، والذي تنظمة مؤسسة الاهرام يوم 9 فبراير 2026 بفندق نايل ريتز كارلتون – القاهرة، تحت عنوان "حلول مالية ومصرفية مبتكرة لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة.

حضر المؤتمر نخبة من قيادات القطاع المصرفي والمالي، وممثلي الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية، ورجال المال والأعمال، وكذا رواد الأعمال والمبتكرين، لمناقشة مستقبل التمويل والخدمات المصرفية في ظل التحولات التكنولوجية الدولية.  

يتناول المؤتمرعدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: التحديات التي تواجه قطاع التمويل والخدمات المصرفية ونماذج الأعمال في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة المحلية والعالمية.  ودور الحكومة المصرية في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة.  كذلك جهود البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في ترسيخ مفاهيم التمويل المستدام بالقطاعين المصرفي وغير المصرفي. وأيضا دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي. فضلا عن عرض لآفاق التوسع في القطاع المالي غير المصرفي والفرص المستقبلية الواعدة.  بالاضافة إلى الابتكارات الرقمية في قطاع التأمين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتطوير خدمات التمويل الاستهلاكي لتكون أكثر مرونة وابتكارا. وأيضا التطور المتسارع في حلول المدفوعات الإلكترونية والتقنيات المالية الحديثة. كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير المنتجات والخدمات المالية.  بالاضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو والابتكار.

هذا وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تعقيبا على رعاية المصرف المتحد - أن مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل بنسخته الثانية والذي تنظمه مؤسسة الاهرام العريقة، يأتي في اطار استراتيجية الاقلاع الجديد التي يتبناها المصرف المتحد.  

فالمصرف المتحد حريص على دعم منصات الحوار الاستراتيجي التي تترجم الرؤى إلى سياسات وحلول عملية قابلة للتنفيذ، وتواكب توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أخضر ومستدام وفقا لرؤية 2030.  

وأضاف أن الابتكار الرقمي هو المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل المستقبل. لهذا فتعزيز الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتبني نماذج تمويل مستدامة، تمثل ركائز أساسية في استراتيجية المؤسسة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المنظومة المصرفية واثراء تجربة العملاء، عبر الاستثمار في آليات الابتكار، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

هذا وحث فايد على ضرورة تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البنوك بقيادة البنك المركزي المصري وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، كأساس لتعظيم القيمة المضافة للعملاء ودعم تنافسية القطاع المصرفي. 

ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يتيح باقة متكاملة من الخدمات البنكية والحلول الرقمية المتميزة من خلال الال الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، والتي تمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم البنكية في دقائق معدودة، وبمنتهى السهولة وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى التوجه لأي من فروع المصرف المتحد والبالغ عددها 68 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

مصرف متحد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

محكمة

شك في حيازته صور وفيديوهات لشقيقته .. السجن المشدد 16 عاما لعامل قتل صديقه بأسيوط

عفاف شعيب ومحمد سامي

رفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي

وزير العدل من مراسم أداء معاوني النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية: كونوا على قد المسئولية لحمل رسالة العدالة

وزير العدل يوجه نصائح لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خلال أداء اليمين القانونية

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد